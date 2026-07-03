Antonelli "Beaten"
Lewis Hamilton Shines in Silverstone Practice
Local hero Lewis Hamilton put on an impressive performance in the first and only free practice session at Silverstone, setting the fastest lap. The Brit underscored his ambitions for the race weekend on home soil, relegating Kimi Antonelli in the Mercedes and teammate Charles Leclerc to the lower positions. The second Mercedes driver, George Russell, finished in fourth place. Max Verstappen in the Red Bull couldn’t quite keep up, finishing in sixth place.
A commanding start to the home weekend for Lewis Hamilton. The Briton set the fastest lap in the only practice session at Silverstone, underscoring that he is once again a force to be reckoned with. After all, he has already celebrated nine victories at the British Grand Prix.
Behind the local hero were Antonelli, Leclerc, Russell, and McLaren driver Oscar Piastri. Max Verstappen was unable to keep up with the leaders in practice and finished only in sixth place, about a second behind. That put him one spot ahead of world champion Lando Norris.
Qualifying (starting at 5:30 p.m. – follow it here in our live ticker) for Saturday’s Sprint Race (1 p.m.) is scheduled for this evening. The main race will take place on Sunday at 4 p.m. (both races will be covered in the sportkrone.at live ticker).
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