Kleine Kämpfer trotzten vielen großen Hindernissen

Matsch, Hürden und viel Action: Beim Junior-Innsbruckathlon kämpften sich Hunderte Nachwuchs-Athleten ins Ziel. Spaß war bei dem spektakulären Hindernislauf durch Tirols Landeshauptstadt jedenfalls garantiert.
„Schwing di drüber und hupf in Gatsch!“ – unter diesem Motto fiel am Freitag der Startschuss für den diesjährigen Innsbruckathlon. Beim „Persil Junior“-Hindernislauf verwandelte sich die Innsbrucker Innenstadt in einen riesigen Abenteuerspielplatz.
Rund Tausend Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren kämpften sich über Wände, durch Tunnel und über Balancierbalken bis ins Ziel. Auf der zwei Kilometer langen Strecke standen aber nicht Bestzeiten im Vordergrund, sondern Mut, Teamgeist und der Spaß.
„Das Coolste war der Gatschcontainer. Ich wäre am liebsten gleich noch einmal gelaufen“, grinste Martha nach dem Zieleinlauf.
Auch der 11-jährige Elias war vom Hindernislauf begeistert: „Toll ist, dass man sich auch gegenseitig hilft.“
Mit dem „Family Run“ dürften in diesem Jahr auch erstmals Vier- bis Siebenjährige mit einem Elternteil am Event teilnehmen. „Es war eine echte Gaudi“, strahlten der 7-jährige Samuel und Mama Julia.
Voller Stolz nahmen am Ende die Nachwuchs-Athleten im Ziel ihre Finisher-Medaillen entgegen – müde, schmutzig und mit einem breiten Lächeln im Gesicht.
Am Samstag ab 13 Uhr sind dann die Erwachsenen an der Reihe. Sie dürfen beweisen, dass sie den Kindern und Jugendlichen in Sachen Geschicklichkeit, Ausdauer und Kampfgeist in nichts nachstehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.