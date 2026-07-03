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Junior-Innsbruckathlon

Kleine Kämpfer trotzten vielen großen Hindernissen

Tirol
03.07.2026 19:00
Explosiv starteten die Kinder und Jugendlichen in das zwei Kilometer lange Hindernisrennen.
Explosiv starteten die Kinder und Jugendlichen in das zwei Kilometer lange Hindernisrennen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Matsch, Hürden und viel Action: Beim Junior-Innsbruckathlon kämpften sich Hunderte Nachwuchs-Athleten ins Ziel. Spaß war bei dem spektakulären Hindernislauf durch Tirols Landeshauptstadt jedenfalls garantiert.

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„Schwing di drüber und hupf in Gatsch!“ – unter diesem Motto fiel am Freitag der Startschuss für den diesjährigen Innsbruckathlon. Beim „Persil Junior“-Hindernislauf verwandelte sich die Innsbrucker Innenstadt in einen riesigen Abenteuerspielplatz.

Mit Elan ging es über den „Krone Burpee Boulevard“.
Mit Elan ging es über den „Krone Burpee Boulevard“.(Bild: Christof Birbaumer)

Rund Tausend Kinder und Jugendliche zwischen acht und 15 Jahren kämpften sich über Wände, durch Tunnel und über Balancierbalken bis ins Ziel. Auf der zwei Kilometer langen Strecke standen aber nicht Bestzeiten im Vordergrund, sondern Mut, Teamgeist und der Spaß.

Die Gatschcontainer schreckten viele nicht ab.
Die Gatschcontainer schreckten viele nicht ab.(Bild: Christof Birbaumer)

„Das Coolste war der Gatschcontainer. Ich wäre am liebsten gleich noch einmal gelaufen“, grinste Martha nach dem Zieleinlauf.

Auch der 11-jährige Elias war vom Hindernislauf begeistert: „Toll ist, dass man sich auch gegenseitig hilft.“

Erstmals durften in diesem Jahr auch die ganz Kleinen mitlaufen: Der 7-jährige Samuel war mit ...
Erstmals durften in diesem Jahr auch die ganz Kleinen mitlaufen: Der 7-jährige Samuel war mit Mama Julia dabei.(Bild: Christof Birbaumer)

Mit dem „Family Run“ dürften in diesem Jahr auch erstmals Vier- bis Siebenjährige mit einem Elternteil am Event teilnehmen. „Es war eine echte Gaudi“, strahlten der 7-jährige Samuel und Mama Julia.

„Krone“-Chef Claus Meinert, Teresa Humpel (Merkur) und Organisator Andreas Mauerhofer (v. li.) ...
„Krone“-Chef Claus Meinert, Teresa Humpel (Merkur) und Organisator Andreas Mauerhofer (v. li.) freuten sich über viele Kids.(Bild: Christof Birbaumer)

Voller Stolz nahmen am Ende die Nachwuchs-Athleten im Ziel ihre Finisher-Medaillen entgegen – müde, schmutzig und mit einem breiten Lächeln im Gesicht.

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Am Samstag ab 13 Uhr sind dann die Erwachsenen an der Reihe. Sie dürfen beweisen, dass sie den Kindern und Jugendlichen in Sachen Geschicklichkeit, Ausdauer und Kampfgeist in nichts nachstehen.

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