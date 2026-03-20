Innsbruck wird wieder zum Hindernis-Paradies

Auch für die ganz Kleinen gibt es Programm

Beim Persil Junior Innsbruckathlon am 3. Juli können neben den Acht- bis 15-Jährigen dieses Jahr auch Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren an den Start gehen, gemeinsam mit einem Erwachsenen. Auf der zwei Kilometer langen Strecke warten etwa zehn kindgerechte Hindernisse, bei denen Spaß, Bewegung und gemeinsames Erleben im Mittelpunkt stehen.