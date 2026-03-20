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„Krone“ präsentiert

Innsbruck wird wieder zum Hindernis-Paradies

Tirol
20.03.2026 16:00
Die Hindernisse entlang der zehn oder fünf Kilometer langen Strecke erfordern Mut, Kraft und ...
Die Hindernisse entlang der zehn oder fünf Kilometer langen Strecke erfordern Mut, Kraft und Ausdauer.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Am 4. Juli geht der Innsbruckathlon in die nächste Runde. Bei dem spektakulären Hindernislauf durch Tirols Landeshauptstadt sind Spaß und Action für alle Generationen garantiert!

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Die Teilnehmer des Merkur Innsbruckathlon dürfen sich auf eine abwechslungsreiche Tour durch Tirols Landeshauptstadt freuen. Auf der mehr als zehn Kilometer langen Strecke warten mindestens 20 Hindernisse. Und die halb so lange Strecke mit über zehn Hindernissen ist ideal für Einsteiger und alle, die den Lauf mit Freunden erleben wollen.

Gemeinsam macht der Merkur Innsbruckathlon noch mehr Spaß. Bereits ab vier Personen erhalten Teams 25 Prozent Rabatt pro Person auf das Nenngeld. Aktuell gibt es zudem im Rahmen der Frühjahrsaktion 20 Prozent Rabatt – aber nur noch bis 23. März!

Auch für die ganz Kleinen gibt es Programm
Beim Persil Junior Innsbruckathlon am 3. Juli können neben den Acht- bis 15-Jährigen dieses Jahr auch Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren an den Start gehen, gemeinsam mit einem Erwachsenen. Auf der zwei Kilometer langen Strecke warten etwa zehn kindgerechte Hindernisse, bei denen Spaß, Bewegung und gemeinsames Erleben im Mittelpunkt stehen.

Weitere Infos und Anmeldung unter www.beatthecity.at

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