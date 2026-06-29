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In Innsbrucker Wohnung

Täter stach mehrmals ein: Opfer starb in Klinik

Tirol
29.06.2026 13:21
In der Speckbacherstraße in Innsbruck kam es zum versuchten Mord.
In der Speckbacherstraße in Innsbruck kam es zum versuchten Mord.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Martin Oberbichler
Von Martin Oberbichler

Nach der fürchterlichen Attacke bei einer Auseinandersetzung in einer Innsbrucker Wohnung verstarb nun das Opfer. Es handelte sich um einen 25-jährigen Einheimischen. Vom Täter fehlt weiter jede Spur. 

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Nach der schockierenden Gewalttat in Innsbruck vergangenen Donnerstag fehlt von dem Täter weiter jede Spur. Der Angreifer soll dabei mehrmals auf sein Opfer in einer Wohnung mit einem Messer eingestochen haben. Der Verdächtige ergriff die Flucht.

Mehrere Stichverletzungen
Das Opfer erlitt dabei mehrere Stichverletzungen und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Sein Zustand sei äußerst kritisch, hieß es vor wenigen Tagen seitens der Polizei. 

Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, sei das Opfer nun seinen schweren Verletzungen in der Klinik erlegen. Zudem konnte die Identität jetzt zweifelsfrei geklärt werden. Es handelte sich um einen 25-jährigen Einheimischen.

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Mitbewohner hörte Geräusche
Alarmiert wurden die Einsatzkräfte vor wenigen Tagen von einem Mitbewohner. Dieser hatte nach bisherigen Erkenntnissen lediglich „laute Geräusche gehört“ und befand sich während der Attacke offenbar nicht im selben Raum. Bei der Wohnung handelt es sich laut Polizei um eine Wohngemeinschaft.

Die Hintergründe der Gewalttat sind weiterhin unklar. Die Ermittler führen derzeit umfangreiche Vernehmungen und Erhebungen im Umfeld des Opfers durch. Auch die mutmaßliche Tatwaffe – nach bisherigen Erkenntnissen ein Messer – konnte bislang nicht gefunden werden.

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