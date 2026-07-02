The lineup is in
This ÖFB squad is set to make World Cup history today!
Austria aims to upset title favorite Spain in the World Cup Round of 32 (starting at 9 p.m. – follow the live updates here) and celebrate a historic victory. Head coach Ralf Rangnick has now announced the ÖFB starting lineup tasked with knocking Lamine Yamal and company out of the tournament.
Here’s the ÖFB starting lineup:
Will the ÖFB pull off a major upset against Spain today? The Iberians are clear favorites, yet this World Cup has already shown that being the favorite is no guarantee of a spot in the Round of 16. Just ask our friends from Germany.
The Austrian team also has morale, as proven by the dramatic 3-3 draw against Algeria. That’s one reason why Spain’s head coach, Luis de la Fuente, has warned his players about Austria. The reigning European champions don’t intend to take the match against Austria lightly.
A Bitter Setback
Meanwhile, our national team will have to do without fullback Phillipp Mwene against Spain. The 32-year-old from FSV Mainz is dealing with a thigh muscle injury.
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