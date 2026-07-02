Besitzer von Hofladen holte flüchtenden Dieb ein

Einen Tag nach einem Diebstahl in einem Hofladen in Langkampfen im Tiroler Bezirk Kufstein tauchte der mutmaßliche Täter (30) erneut in Tatortnähe auf. Er hatte wohl nicht mit dem Besitzer gerechnet, es kam zu einer Verfolgungsjagd.
Bereits am Dienstag war es zu einem Einbruchsdiebstahl mit erbeuteten Bargeldbeständen aus der Kassa des Hofladens in Langkampfen gekommen. Am darauffolgenden Mittwoch gegen 9.45 Uhr konnte der Besitzer, ein 43-jähriger Einheimischer, den Täter im Bereich des Hofladens wiedererkennen und stellte diesen zur Rede.
Mutmaßlicher Täter versuchte davonzulaufen
Der 30-jährige Einheimische ergriff die Flucht, konnte jedoch vom 43-Jährigen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizeistreife angehalten werden. Der mutmaßliche Dieb wurde schließlich von der Polizei festgenommen. Die Schadenssumme beläuft sich nach derzeitigem Erkenntnisstand auf einen höheren dreistelligen Eurobetrag.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.