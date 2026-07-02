Besitzer von Hofladen holte flüchtenden Dieb ein

Bereits am Dienstag war es zu einem Einbruchsdiebstahl mit erbeuteten Bargeldbeständen aus der Kassa des Hofladens in Langkampfen gekommen. Am darauffolgenden Mittwoch gegen 9.45 Uhr konnte der Besitzer, ein 43-jähriger Einheimischer, den Täter im Bereich des Hofladens wiedererkennen und stellte diesen zur Rede.