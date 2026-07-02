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Fortsetzung für „Kommissar Rex“ nach Comeback fix

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02.07.2026 16:07
Serien-Fans dürfen sich auf neue Folgen von „Kommissar Rex“ freuen. Nach dem erfolgreichen ...
Serien-Fans dürfen sich auf neue Folgen von „Kommissar Rex“ freuen. Nach dem erfolgreichen Comeback starten im Herbst voraussichtlich erneut die Dreharbeiten.(Bild: Victoria Herbig)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das Comeback von „Kommissar Rex“ ist beim Fernsehpublikum in den vergangenen Monaten auf großes Interesse gestoßen. Wenig verwundern mag daher, dass nach den sechs Fällen in Spielfilmlänge sich noch weitere Episoden hinzugesellen werden. 

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Wie es am Donnerstag hieß, sollen ORF und Sat.1 bald wieder drehen lassen. Dabei soll das zentrale Ermittlerteam rund um Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner bestehen bleiben, wie der ORF bestätigte.

Dreharbeiten ab Herbst
Gedreht werden soll voraussichtlich im kommenden Herbst und Frühjahr in Wien und Umgebung.

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Bis die neuen Fälle mit der vierbeinigen Spürnase zu sehen sind, dauert es freilich noch etwas länger.

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