Hals aufgeschlitzt: Häftling überlebte nur knapp

Auch die Justizanstalt Graz-Karlau hat einen massiven Überbelag zu beklagen. Das Gefängnis wurde ja umgebaut – mit dem Ziel, Einzelhafträume für den Großteil der Gefangenen schaffen zu können, was für Entspannung und Ruhe sorgen hätte sollen. Doch in vielen Einzelräumen steht, wie die „Krone“ berichtete, bereits ein Stockbett. Und weiterhin gibt es Hafträume, die mit bis zu sieben Insassen belegt sind – was für enormen Zündstoff sorgt!