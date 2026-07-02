Pick your starting lineup!
How would you line up against Spain?
Austria kicks off the knockout stage of the World Cup against Spain—of all teams—one of the best in the world. Which starting lineup will Ralf Rangnick send out onto the field? And how would you line up the team? Here, everyone can step into the shoes of the head coach and submit their starting lineup!
4-2-3-1 or perhaps a back three? Arnautovic in the starting lineup or should you put your trust in Kalajdzic? The choice is yours! Ahead of the match against Spain, we’re looking for Krone users’ favorite lineup. Here’s how it works:
- Select a basic formation you’d like to start the game with.
- Click on an open position. All the players eligible for that position will appear.
- Select a player by clicking on them. Repeat the process for all eleven positions.
- Finally, submit your lineup using the corresponding button.
You’ll then see how many of your players made it into the community’s top 11. You can also view the top 11 and compare which players the community agrees with you on.
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