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ÖFB defender is heading to the Premier League!
Michael Svoboda is heading to the Premier League! The ÖFB defender has signed with Brighton & Hove Albion.
Michael Svoboda is leaving Italian Serie B champion Venezia to join Premier League club Brighton & Hove Albion. The 27-year-old ÖFB defender has signed a four-year contract with the “Seagulls.” Both clubs have agreed not to disclose the transfer fee.
The center back is currently with the Austrian national team at the World Cup and will not join his new team until after the tournament.
Brighton’s German coach, Fabian Hürzeler, is confident in the new signing: “Michael had a fantastic season with Venezia and led the team to the championship title as captain. He brings many qualities that fit perfectly with our style of play—both with and without the ball. He also adds competition at a position where we wanted to strengthen our squad. Several clubs were interested in him, so I’m especially pleased that he chose Brighton.”
Successful Years in Italy
Svoboda began his career at SV Schwechat before moving to WSG Tirol, where he celebrated promotion to the Austrian Bundesliga. In 2020, he moved to Venezia. With the club, he secured promotion from Serie B twice—in 2021 and most recently in 2026.
The 27-year-old made his debut for the Austrian national team in October 2024. The center back now has four international appearances to his credit.
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