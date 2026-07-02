Admont: Vier Verletzte nach Fronatalzusammenstoß

Vier Verletzte forderte ein Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge am Mittwochabend auf der B117 in Admont. Für die Dauer der Rettungseinsatzes musste die Straße vollständig für den gesamten Verkehr gesperrt werden.
Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der B117 bei Admont zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge massiv deformiert. Zwei der vier Fahrzeuginsassen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und konnten diese nicht selbstständig verlassen.
Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 14 zur Unterstützung angefordert. Die beiden Pkw-Lenker im Alter von 17 und 43 Jahren erlitten schwere Verletzungen und wurden in die Krankenhäuser Kalwang und Graz gebracht. Zwei Pkw-Insassinnen im Alter von 16 und 18 Jahren erlitten leichte Verletzungen und wurden ins LKH Rottenmann gebracht.
Für die Dauer der Rettungs-, Berge- und Aufräumarbeiten musste die B117 vollständig für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die beschädigten Fahrzeuge geborgen, die Fahrbahn gereinigt und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Im Einsatz waren die Feuerwehren Hall, Admont und Weng.
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