Admont: Vier Verletzte nach Fronatalzusammenstoß

Aus bislang unbekannter Ursache kam es am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der B117 bei Admont zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge massiv deformiert. Zwei der vier Fahrzeuginsassen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und konnten diese nicht selbstständig verlassen.