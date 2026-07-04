Kap-Verde-Goalie: Von 20.000 auf 20 Millionen

Auch Messi scheitert

Auch wenn Kap Verde in der Nacht auf Samstag die WM-Segel streichen mussten – Vozinha ließ wieder ein paar Mal seine Klasse aufblitzen. Etwa in der 62. Minute, als er den allein auf ihn zustürmenden Lionel Messi abblitzen ließ und das zwischenzeitliche 2:1 für Argentinien verhinderte. Oder als er kurz darauf einen tückischen Freistoß-Ball, ebenfalls abgegeben von Messi, aus dem „Kreuz“ fischte, obwohl er kurz vorher noch die Mauer eingerichtet hatte und gar nicht mitbekommen hatte, dass der Ball freigegeben war.