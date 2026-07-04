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40-jähriger Held

Kap-Verde-Goalie: Von 20.000 auf 20 Millionen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
04.07.2026 06:23
Die explodierende Popularität von Vozinha geht ans Herz.
Die explodierende Popularität von Vozinha geht ans Herz.(Bild: AP/Rebecca Blackwell)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit WM-Beginn hielt er bei 20.000, inzwischen sind‘s fast 20 Millionen. Insta-Follower. Die Rede ist von Vozinha, dem 40-jährigen (tragischen) WM-Helden von Kap Verde.

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Das muss man sich auch einmal trauen. In der 20. Minute reibt Vozinha auf, zieht den Haken zurück – und lässt Argentiniens Offensiv-Gigant Lautaro Martinez geschmeidig ins Leere sausen. Und das an der Fünf-Meter-Grenze. Scheint, als wäre der Kap-Verde-Goalie voll mit Selbstvertrauen. Und das mit gutem Grund. Seine Super-Leistung in der ersten WM-Partie gegen Spanien (0:0) ließ seinen Bekanntheitsgrad explodieren und zum nationalen Helden mutieren.

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Allein die Spanien-Partie beschwerte ihm innerhalb kürzester Zeit einen Millionen-Zuwachs. Etwa 24 Stunden nach Schlusspfiff hielt Vozinha schon bei 1,6 Millionen Follower. In dieser Tonart geht‘s seither weiter. Drei Wochen später kratzt der 40-Jährige an der 20-Millionen-Marke.

Auch Messi scheitert
Auch wenn Kap Verde in der Nacht auf Samstag die WM-Segel streichen mussten – Vozinha ließ wieder ein paar Mal seine Klasse aufblitzen. Etwa in der 62. Minute, als er den allein auf ihn zustürmenden Lionel Messi abblitzen ließ und das zwischenzeitliche 2:1 für Argentinien verhinderte. Oder als er kurz darauf einen tückischen Freistoß-Ball, ebenfalls abgegeben von Messi, aus dem „Kreuz“ fischte, obwohl er kurz vorher noch die Mauer eingerichtet hatte und gar nicht mitbekommen hatte, dass der Ball freigegeben war.

(Bild: AFP/ROBERT CIANFLONE)

Just in der Verlängerung sah Vozinha dann nicht hundertprozentig gut aus. Beim Gegentor zum 1:2 ging der Ball in „sein“ Goalie-Eck.

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Trotzdem lässt die Performance von Kap Verde, illustriert von jener von Vozinha, die ganze Fußballwelt staunen. Die Gruppe mit Spanien, Saudi Arabien, Uruguay überstanden und Weltmeister Argentinien alles abverlangt – das schindet Eindruck. Und wird die Follower-Zahl von Vozinha weiter steigen lassen.

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