Rektoratswahl sorgt für Unmut hinter den Kulissen

Nur Einservorschlag für Wahl übermittelt

Empfänger des Briefes ist Elmar Pichl, der Sektionschef im Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung in Wien. „Der Universitätsrat der Universität Innsbruck hat mit Irritation zur Kenntnis

genommen, dass ihm der Senat für die Wahl der Rektorin oder des Rektors

lediglich einen Einservorschlag übermittelt hat, da nach entsprechender

Abstimmung im Senat lediglich ein einziger Kandidat als geeignet erachtet

wurde“, heißt es zu Beginn.