British Reports:
Big coaching move! Glasner to take over English club
Coach Oliver Glasner is likely to remain in the Premier League. According to several British media outlets, the Austrian is expected to sign with Nottingham Forest shortly.
According to these reports, current Forest manager Vitor Pereira is set to leave, and the Premier League club has settled on Glasner as his successor. The basic terms with the Austrian have reportedly already been agreed upon. The deal is apparently all but done.
Only the final details remain to be worked out. This means Glasner would remain in England’s top league after all, having recently been linked to a move to another European country. However, a potential move to the storied club Milan has fallen through.
A Fresh Start with Glasner
This is another reason why Glasner is now available to Nottingham. Pereira was informed on Tuesday of the club’s decision to replace him with the former Crystal Palace coach. Pereira was “surprised” by the news, according to the BBC.
Glasner has made a name for himself in England through his triumphs with Crystal Palace (FA Cup, Community Shield, and Conference League). The historic club Nottingham Forest, on the other hand, disappointed last season. They ultimately finished in 16th place and avoided relegation by a mere five points. With Glasner at the helm, the club now hopes to make a fresh start.
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