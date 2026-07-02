Nach Trauer um Bäume: „Friedhof jetzt sicherer“

Nicht nur Käfer-Befall

Nicht nur der Borkenkäfer war ein Problem, wie der umweltbewusste Bürgermeister der „Krone“ erklärt. Viele herunterfallende Nadeln der toten Fichten vielen direkt auf die Gräber, und erschwerten manchen die Grabpflege. Man kann es eben nie allen recht machen! Grundsätzlich sei die Gemeinde aber sehr naturverbunden. Die Pielach, die durch das Tal fließt, wurde erst vor wenigen Tagen fertig renaturiert. Die Gemeinde spricht außerderm von potenziellen neuen Bäumen, die vielleicht im Herbst am Friedhof schon Wurzeln schlagen könnten.