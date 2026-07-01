Statt Verdienst! Opfer tappte in Falle von Gauner

Für einen 25-jährigen Einheimischen aus Imst sollte ein versprochener Verdienst mit einem enormen Geldverlust enden. Er folgte einem Link auf einer Social Media-Seite und tappte in die Falle von Online-Betrügern.
Der 25-Jährige aus Imst folgte einem Link auf einer Social Media-Seite und meldete sich dort an. Ihm wurde dort versprochen, durch das Liken von Videos Geld zu verdienen.
Dazu musste er jedoch immer wieder kleine Geldbeträge überweisen, die ihm jedoch nicht erstattet wurden. Dadurch entstand ihm ein Schaden von einigen Zehntausend Euro.
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