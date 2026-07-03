Football-Showdown am 11. Juli live erleben

Vor dem großen Showdown auf europäischer Bühne heißt es diesmal: Wien gegen Paris! Wenn die Vienna Vikings am 11. Juli die Paris Lights im Wiener Sport-Club Stadion empfangen, wartet nicht nur ein sportliches Spitzenduell, sondern ein Game Day, der Fans weit über den Football hinaus begeistern wird.
Bereits ab 15 Uhr startet die große Pregame Party mit Musik, Entertainment, Food & Drinks und jeder Menge Action rund ums Stadion. Drei Stunden später folgt um 18 Uhr der Kickoff zu einem Duell, das internationalen Football auf höchstem Niveau verspricht. Österreich gegen Frankreich, Purple Reign gegen Les Bleus - ein Abend voller Emotionen, spektakulärer Plays und echter Gänsehautmomente.
Das Football Highlight mit Colts Superstar Bernhard Raimann
Ein besonderes Highlight erwartet die Fans schon vor dem ersten Snap: NFL-Star Bernhard Raimann kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der ehemalige Vienna Vikings-Spieler hat den Sprung bis in die NFL geschafft und ist heute Starting Left Tackle der Indianapolis Colts. Raimann wird den Coin Toss durchführen und von den Fans im Sport-Club Stadion gebührend empfangen.
Mit dabei sind außerdem Blue, das beliebte Maskottchen der Indianapolis Colts, sowie Colts Global Ambassador Björn Werner, der als erster Deutscher überhaupt in der NFL gedraftet wurde und Football-Fans in Europa seit Jahren begeistert. Internationale Football-Prominenz trifft auf die größte Football-Community Österreichs – ein Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.
Das Heimspiel steht außerdem ganz im Zeichen eines Student Games. Studierende dürfen sich auf besondere Aktionen und eine einzigartige Atmosphäre freuen. Egal ob Football-Neuling oder langjähriger Fan – dieser Game Day bietet beste Unterhaltung für alle.
Denn ein Vienna Vikings Heimspiel ist weit mehr als nur ein Sportevent. Es ist eine Mischung aus Spitzensport, Festival-Stimmung und Familienerlebnis. Wenn das Team unter tosendem Applaus ins Stadion einläuft, Tausende Fans die #PurpleReign feiern und spektakuläre Touchdowns das Stadion beben lassen, wird schnell klar, warum die Vikings zu den erfolgreichsten Football-Organisationen Europas zählen und jedes Heimspiel Tausende Fans ins Stadion locken.
Bester Football trifft auf den besten Gameday – Und du bist mitten drin dabei!
Besonders attraktiv: Mit dem Aktionscode Krone50 gibt es eine exklusive Ticketaktion. Beim Kauf einer Eintrittskarte erhältst du ein zweites Ticket kostenlos dazu. Einfach Code eingeben, Freunde oder Familie mitnehmen und gemeinsam Football auf höchstem europäischen Niveau erleben.
Die Vienna Vikings haben sich als feste Größe im internationalen Football etabliert und kämpfen Jahr für Jahr um die europäische Krone. Mit einem Kader voller österreichischer Top-Talente und internationaler Stars stehen sie für schnellen, leidenschaftlichen Football und mitreißende Spiele.
Am 11. Juli wartet das nächste Kapitel dieser Erfolgsgeschichte. Wien trifft auf Paris – und die Bühne ist bereitet für einen unvergesslichen Football-Abend.
Jetzt Tickets sichern, Teil der #PurpleReign werden und Wien versus Paris live erleben!