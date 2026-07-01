The End of Tropical Nights
Sharp Drop in Temperature: It’ll Get Down to 9 Degrees Here!
Now it’s finally time to breathe a sigh of relief—and hopefully get a good night’s sleep again: After unbearable tropical nights, temperatures will drop significantly overnight into Thursday. In Vorarlberg and Tyrol, lows of up to nine degrees are even expected!
Tossing and turning in bed, kicking off the blanket, opening the window, closing the window—the last few nights have been torture for many. With tropical nights hovering around 25 degrees and higher, a peaceful, restful sleep was out of the question.
But now the long-awaited cool-down is finally here: According to the latest forecasts from Geosphere, there will be a sharp drop in temperature overnight into Wednesday. In Vorarlberg and Tyrol, refreshing lows of up to nine degrees are even expected.
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While the other federal states won’t see quite as low temperatures, with a high of 20 degrees in Burgenland, the same advice applies here: throw open the windows, air out the room thoroughly, and—hopefully—have a good night’s sleep!
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