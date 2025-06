Al Bano löst Empörung mit Auftritt in Russland aus

Italo-Barde Al Bano Carrisi steht in der Kritik, nachdem er am vergangenen Freitag gemeinsam mit der italienischen Sängerin Iva Zanicchi bei einem Konzert am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg aufgetreten ist. Zusammen performten die beiden Künstler Al Banos Hit „Felicità“, was in Italien eine Welle der Empörung auslöste.