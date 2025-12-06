Sänger Al Bano lädt „Waldfamilie“ zu sich ein

Wie berichtet, hatte die anglo-australische Familie in den Abruzzen im Wald gelebt – abgelegen vom Ort, ohne Strom, Wasser oder Gas. Die Behörden sehen darin eine Kindeswohlgefährdung, vor drei Wochen entzog das Jugendgericht der Stadt L‘Aquila den Eltern das Sorgerecht für die Kinder, die acht und sechs Jahre (darunter Zwillinge, Anm.) alt sind. Nun sollen neue Informationen geprüft werden. Parallel läuft auch ein Berufungsverfahren der Eltern, das am 16. Dezember vor dem Gericht verhandelt werden soll.



Hier sehen Sie Aufnahmen von dem Haus der Familie: