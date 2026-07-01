Radfahrer ohne Helm nach Sturz schwer verletzt

Er war nicht ansprechbar und trug nach Angaben der Polizei auch keinen Helm. Er zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde er von mehreren Ersthelfern versorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.