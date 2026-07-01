Radfahrer ohne Helm nach Sturz schwer verletzt

Schrecklicher Verkehrsunfall am Montag in Pfaffenhofen (Tiroler Bezirk Innsbruck Land)! Ein 53-jähriger Einheimischer kam zu Sturz. Er war nicht ansprechbar und verletzte sich dabei schwer. Er trug keinen Helm.
Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag in Pfaffenhofen! Gegen 17.30 Uhr bemerkten Zeugen, wie ein 53-jähriger Einheimischer mit seinem Fahrrad unterwegs war. Bei einem Abbiegemanöver kam es dabei zu Sturz.
Er war nicht ansprechbar und trug nach Angaben der Polizei auch keinen Helm. Er zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde er von mehreren Ersthelfern versorgt und dann mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik nach Innsbruck eingeliefert.
Die Völser Straße, auf der der Unfall passierte, war für gut eine halbe Stunde in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt.
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