Gastro-Profis aus Wiener Neustadt übernehmen

Die beiden Wiener Neustädter Gastro-Urgesteine und „Witetschka-Betreiber“ Patrik und Dominik Zusag eröffnen das beliebte Szenelokal im Neunkirchner Kinocenter neu. Spätestens ab September wird man auf der gemütlichen Terrasse neben mediterranen Schmankerln auch Burger und Frühstück genießen können.
Ein Raunen ging im Frühjahr durch die Neunkirchener Lokalszene, als bekannt wurde, dass der beliebte Treffpunkt für Alt und Jung im Grand Movie Kinocenter seine Pforten schließt. Seitdem machten Gerüchte über eine Übernahme die Runde.
Nun ist fix: Das Lokal wird künftig von den beiden Gastro-Urgesteinen Dominik und Patrik Zusag betrieben. Und die beiden sind in der Lokalszene schon lange keine Unbekannten mehr, führten sie früher schon die beliebten Szenelokale „Artz Club“ und „Two Monkeys“ in Wiener Neustadt. Seit August des Vorjahres betreiben sie das „Höfler am Fluß“ in Bad Erlach – seit drei Jahren auch das beliebte Traditionscafe „Witeschka“ in Wiener Neustadt.
„Wenn alles gut geht, wollen wir noch im August eröffnen“, so Patrik Zusag im Gespräch mit der „Krone“. „Wir werden dabei unser Konzept ,Vienna Mediterraneo’, welches bereits im Witetschka und im Höfler gut ankommt, auch in Neunkirchen anbieten“, so Zusag. Zusätzlich werde es aber auch saisonal Spareribs, Burger, Steaks und am Wochenende auch Frühstück geben.
Personal wird dringendst gesucht
Die Eröffnung ist noch im August geplant. „Wann genau, das hängt noch davon ab, wie schnell wir Personal bekommen“, freut sich Zusag auf zahlreiche Bewerbungen. „Wir brauchen einen Restaurantleiter, sowie Personal für Küche und Service“, so Zusag. Bewerbungen dafür sind unter 0660/4732226 oder office@dp-invest.at möglich.
Wie das Lokal in Zukunft heißen wird, ist noch ungewiss. Gewiss aber ist auf jeden Fall, dass der gemütlichen Terrasse vor dem Kino am Neunkirchner Spitz spätestens ab September wieder neues Leben eingehaucht wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.