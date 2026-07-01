Gastro-Profis aus Wiener Neustadt übernehmen

Nun ist fix: Das Lokal wird künftig von den beiden Gastro-Urgesteinen Dominik und Patrik Zusag betrieben. Und die beiden sind in der Lokalszene schon lange keine Unbekannten mehr, führten sie früher schon die beliebten Szenelokale „Artz Club“ und „Two Monkeys“ in Wiener Neustadt. Seit August des Vorjahres betreiben sie das „Höfler am Fluß“ in Bad Erlach – seit drei Jahren auch das beliebte Traditionscafe „Witeschka“ in Wiener Neustadt.