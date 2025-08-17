Vorteilswelt
Lokalprofis übernehmen

Gastro-Urgesteine betreiben nun „Höfler am Fluss“

Niederösterreich
17.08.2025 11:00
Die Zwillinge Dominik und Patrik Zusag übernehmen nach Konkurs des Vorpächters das beliebte ...
Die Zwillinge Dominik und Patrik Zusag übernehmen nach Konkurs des Vorpächters das beliebte Lokal „Höfler am Fluss“ in Bad Erlach.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher ZVG Privat)

Mit einer Mischung aus mediterraner und österreichischer Küche sowie ihrem eigenen Kaffeehauskonzept, das sich bereits im beliebten „Witetschka“ in Wiener Neustadt bewährt hat, betreiben die Brüder Patrik und Dominik Zusage seit 8. August das „Höfler am Fluss“ in Bad Erlach in Niederösterreich. 

Vor zwei Jahren erst haben die Zwillinge das beliebte Cafè Witetschka in Wiener Neustadt mit einem neuen Gastrokonzept übernommen. „Vienna Mediterraneo“ nennt es sich. „Eine klare Linie mit österreichisch-bürgerlicher Küche mit mediterranen Einflüssen“, erklärt Patrik. „Was bedeutet, dass es Schnitzel genauso geben wird wie geschmorten Karfiol, Mezze oder Burrata.“ 

Und genau mit diesem Konzept starten sie jetzt im „Höfler am Fluss“ in Bad Erlach im Bezirk Wiener Neustadt durch. Geführt wird das Lokal als Ganztageskonzept. „Von acht Uhr früh bis 22 Uhr. Und am Wochenende länger“, verspricht Patrik. Auch Events ähnlich wie der „Garten Eden“ in Wiener Neustadt oder Livekonzerte mit regionalen Bands oder DJs sollen stattfinden.

Wir wissen, dass die Leute nicht immer in die Stadt fahren wollen, um etwas zu erleben.

Patrik Zusag, Gastro-Profi

Derzeit hat das Lokal noch am Dienstag und am Mittwoch Ruhetag. „Wir wollen aber bald auf einen Ganzjahresbetrieb mit täglichen Öffnungszeiten umstellen“, verspricht Patrik. 

Tischreservierungen werden unter der Telefonnummer 0660/473 2226 gerne entgegengenommen. 

Porträt von Doris Seebacher
Doris Seebacher
