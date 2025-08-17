Gastro-Urgesteine betreiben nun „Höfler am Fluss“

Und genau mit diesem Konzept starten sie jetzt im „Höfler am Fluss“ in Bad Erlach im Bezirk Wiener Neustadt durch. Geführt wird das Lokal als Ganztageskonzept. „Von acht Uhr früh bis 22 Uhr. Und am Wochenende länger“, verspricht Patrik. Auch Events ähnlich wie der „Garten Eden“ in Wiener Neustadt oder Livekonzerte mit regionalen Bands oder DJs sollen stattfinden.