Heiße Wortgefechte: Wohin mit unserem Steuergeld?

10 Milliarden pro Jahr

ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl kündigt ein „Budget der Ehrlichkeit, ohne Schönfärberei“ an. Jeweils zehn Milliarden Euro nehme das Land in den nächsten beiden Jahren in die Hand: „Mehr als jeder zweite Euro fließt in Gesundheit und Soziales.“ Gespart werde in den Bereichen Straßenbau, Kultur und Flüchtlingshilfe. – in Summe 380 Millionen Euro, um den Stabilitätspakt einhalten zu können.