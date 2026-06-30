Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plus 17 Prozent in NÖ

Immer mehr Gefährder müssen die Wohnung verlassen

Niederösterreich
30.06.2026 18:00
Nach einem Rückgang im Vorjahr gab es heuer bislang mehr Gefährder.
Nach einem Rückgang im Vorjahr gab es heuer bislang mehr Gefährder.(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Die Polizei muss in Niederösterreich wieder häufiger zu Betretungs- und Annäherungsverboten greifen. Bis Ende Juni wurden bereits 1411 Maßnahmen ausgesprochen – um fast 17 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Neun von zehn Gefährdern sind Männer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wenn Streit eskaliert und Gefahr für Leib und Leben besteht, bleibt der Polizei oft nur eine Möglichkeit: Der mutmaßliche Gefährder muss die Wohnung sofort verlassen und darf sich dem Opfer nicht mehr nähern. Ein Betretungs- und Annäherungsverbot mussten Niederösterreichs Beamte heuer bereits 1411 Mal aussprechen. Das sind bis Ende Juni um fast 17 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2025.

Zitat Icon

Effektiver Gewaltschutz gelingt nur durch das Zusammenspiel von konsequentem Einschreiten, nachhaltiger Prävention und professioneller Unterstützung.

Landespolizeidirektor Franz Popp

Eine eindeutige Erklärung für den Anstieg hat man bei der Exekutive zwar nicht. Möglich ist aber, dass immer mehr Betroffene Hilfe suchen. „Die Bereitschaft, sich an Institutionen zu wenden, ist Jahr für Jahr gestiegen“, so Landespolizeidirektor Franz Popp. Ein recht klares Bild gibt es hingegen von den Gefährdern: Neun von zehn sind Männer, in zwei Dritteln der Fälle handelt es sich um Gewalt in aktuellen oder ehemaligen Beziehungen. Die klare Mehrheit besitzt die österreichische oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft.

Starke Partner bei der Gewaltprävention: Landespolizeidirektor Franz Popp (li.) und Alexander ...
Starke Partner bei der Gewaltprävention: Landespolizeidirektor Franz Popp (li.) und Alexander Grohs vom Verein Neustart(Bild: LPD NÖ/O.Greene)

Nach der Wegweisung beginnt die Uhr zu ticken: Das Betretungs- und Annäherungsverbot gilt zunächst für 14 Tage. Innerhalb von fünf Tagen müssen sich die Betroffenen beim Verein Neustart melden. Die erste verpflichtende Beratungseinheit muss innerhalb der zweiwöchigen Geltungsdauer absolviert werden.

„Ziel ist es, im Gespräch mit speziell ausgebildeten Beratern, die Gewalt einzustellen, Ursachen herauszufinden, alternative Lösungen aufzuzeigen und bei der Person zu erreichen, dass sie selbst an sich arbeitet“, erklärt Alexander Grohs, Leiter des Vereins Neustart. Seit 2021 wurden in NÖ bereits 10.000 Gefährder erreicht. „Wir reden nicht von Einzelfällen, sondern von Mustern“, so Grohs.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
30.06.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Diese Politiker bekommen monatlich mehr als 22. 000 Euro.
Mehr als 22.000 Euro
FPÖ hat die meisten Topverdiener im Nationalrat
Hatte 2,48 Promille
Norbert Hofer bleibt trotz Alkofahrt im Landtag
Es war ein für alle Beteiligten psychisch extrem fordernder Einsatz. 
Auch Bekannter tot
Vater mit seinem Sohn unter Wasserfall ertrunken
Selbst in der Nacht gab es keine Abkühlung: Mit einem Tiefstwert von 27,5 Grad wurde in ...
Nächster Rekord
27,5 Grad als Tiefstwert: Auch das gab‘s noch nie!
In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
274.295 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
188.173 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
159.496 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Ausland
6 Tote in Mutter-Kind-Heim: Es ging ums Sorgerecht
1298 mal kommentiert
In diesem Mutter-Kind-Heim in Deutschland kam es am Montag zu einer Bluttat.
Burgenland
Hofer drohen jetzt ernste persönliche Konsequenzen
1274 mal kommentiert
Hofer ist ein leidenschaftlicher Pilot.
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
1222 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf