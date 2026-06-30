Immer mehr Gefährder müssen die Wohnung verlassen

Eine eindeutige Erklärung für den Anstieg hat man bei der Exekutive zwar nicht. Möglich ist aber, dass immer mehr Betroffene Hilfe suchen. „Die Bereitschaft, sich an Institutionen zu wenden, ist Jahr für Jahr gestiegen“, so Landespolizeidirektor Franz Popp. Ein recht klares Bild gibt es hingegen von den Gefährdern: Neun von zehn sind Männer, in zwei Dritteln der Fälle handelt es sich um Gewalt in aktuellen oder ehemaligen Beziehungen. Die klare Mehrheit besitzt die österreichische oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft.