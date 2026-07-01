KIB zieht Bilanz: 99 Prozent der Stellen besetzt

Es war kein einfacher Start. Nach dem Konkurs der GemNova, die für Tirols Gemeinden unter anderem Dienstleistungen organisiert hat, musste auch die Nachmittagsbetreuung in den Schulen neu organisiert werden. Das Land gründete daraufhin 2023 die Kinder Bildung gem. GesmbH, kurz KIB. Diese betreut seither die Agenden rund um Freizeitbetreuung, Schulassistenz und administrative Assistenz an Tiroler Schulen. Das lief nicht immer problemlos, zumal in einigen Bereichen über massiven Personalmangel geklagt wurde.