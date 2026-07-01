KIB zieht Bilanz: 99 Prozent der Stellen besetzt

Die Landesorganisation für Freizeitpädagogik und Schulassistenz - kurz KIB – wurde aus einer Notsituation heraus gegründet. Nach schwierigen Jahren scheint es nun deutlich besser zu laufen. Personalengpässe gibt es offenbar kaum noch.
Es war kein einfacher Start. Nach dem Konkurs der GemNova, die für Tirols Gemeinden unter anderem Dienstleistungen organisiert hat, musste auch die Nachmittagsbetreuung in den Schulen neu organisiert werden. Das Land gründete daraufhin 2023 die Kinder Bildung gem. GesmbH, kurz KIB. Diese betreut seither die Agenden rund um Freizeitbetreuung, Schulassistenz und administrative Assistenz an Tiroler Schulen. Das lief nicht immer problemlos, zumal in einigen Bereichen über massiven Personalmangel geklagt wurde.
Die KIB steht für verlässliche Unterstützung, Teilhabe und Inklusion im Tiroler Schulalltag.
Andrea Fauner, scheidende Geschäftsführerin
900 Mitarbeiter, 135 Vertretungskräfte
Für das zu Ende gehende Schuljahr zieht die KIB selbst eine positive Bilanz. Rund 900 Mitarbeiter stehen aktuell für Schulassistenz, Freizeitpädagogik und administrative Assistenz zur Verfügung. Hervorgehoben wird, dass mit dem ausgebauten Vertretungspool mit derzeit 135 Vertretungskräften nun auf Ausfälle besser reagiert werden könne, damit der laufende Betrieb in Schulen nicht gestört werde. Betont wird auch, dass derzeit 99 Prozent der Stellen besetzt seien.
„Zudem wurden Anpassungen bei der Entlohnung einzelner Berufsgruppen umgesetzt. Freizeitpädagoginnen wurden durch eine bessere Einstufung aufgewertet“, heißt es. „Die KIB steht für verlässliche Unterstützung, Teilhabe und Inklusion im Tiroler Schulalltag“, lautet das Fazit der scheidenden Geschäftsführerin Andrea Fauner.
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