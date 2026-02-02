Schulassistenz: Es geht um Vertrauen – und Geld

KIB-Personalstand um 50 % gewachsen

Der Personalstand der KIB ist seit ihrer Gründung deutlich angestiegen – und zwar von rund 600 auf etwa 900 Bedienstete in ganz Tirol. In der Verwaltung sind laut einer aktuellen Aufstellung von Soziallandesrätin Eva Pawlata (SPÖ) 35 Bedienstete beschäftigt, an den Schulen 871. Davon 180 in der Freizeitbetreuung, 427 in der Schulassistenz, 194 in einem Mischdienst aus beidem und 70 in der administrativen Assistenz.