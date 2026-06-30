Lkw-Fahrer (36) stürzte beim Ausladen von Rampe

Folgenschwerer Arbeitsunfall am Montagvormittag in Tux im Tiroler Zillertal! Ein 36-jähriger Lkw-Fahrer stürzte beim Entladen seines Fahrzeugs von einer rund 1,30 Meter hohen Laderampe und musste nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus gebracht werden.
Gegen 10.15 Uhr war der 36-Jährige mit dem Ausladen seines Lastwagens beschäftigt, als es zum Unfall kam. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen verlor der Mann das Gleichgewicht und stürzte von der etwa 1,30 Meter hohen Laderampe zu Boden.
Verletzungen an Rücken und Hand
Der Iraker erlitt dabei erhebliche Verletzungen am Rücken sowie an einer Hand. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus nach Schwaz gebracht.
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