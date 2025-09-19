Teigen macht erschütterndes Ozempic-Geständnis

20 Kilo habe sie bis zur Stillgeburt und kurz danach zugenommen, „mit denen ich mich nicht wohlfühlte“, schilderte Teigen weiter. Und verriet ein überraschendes Detail: Sie habe erst nach einigen Monaten Ozempic-Erfolge gesehen. „Plötzlich konnte ich endlich Gewicht verlieren“, erklärte sie auch in ihrem Instagram-Posting. „Davor existierte ich in einem Körper, der sich nicht wie meiner anfühlte. Es gab absolut nichts zu feiern, sondern nur die ständige Erinnerung daran, dass dieser Körper, der einst 20 Wochen lang Leben in sich trug, nur noch eine … traurige Erinnerung war.“