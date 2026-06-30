Arbeiter (55) von Schlauch getroffen und verletzt

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz vor 15 Uhr. Ein 32-Jähriger führte in der Nähe der Volksschule mit einem Bagger Grabungsarbeiten durch. „Bei dem Versuch, mit der Baggerschaufel einen vergrabenen Wasserschlauch herauszuziehen, schnellte dieser aus dem Boden“, heißt es von der Polizei.