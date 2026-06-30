Arbeiter (55) von Schlauch getroffen und verletzt

Fataler Arbeitsunfall in Matrei am Brenner im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Montag: Ein Einheimischer (55) wurde im Zuge von Grabungsarbeiten von einem Wasserschlauch mit voller Wucht im Gesicht getroffen. Der 55-Jährige erlitt schwere Verletzungen.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall um kurz vor 15 Uhr. Ein 32-Jähriger führte in der Nähe der Volksschule mit einem Bagger Grabungsarbeiten durch. „Bei dem Versuch, mit der Baggerschaufel einen vergrabenen Wasserschlauch herauszuziehen, schnellte dieser aus dem Boden“, heißt es von der Polizei.
In Klinik eingeliefert
Der Schlauch traf den 55-Jährigen mit einer derartigen Wucht, dass er zu Boden geworfen wurde. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit schweren Verletzungen im Bereich der Nase und des Jochbeins in Klinik Innsbruck eingeliefert.
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