Klein-Lkw stürzt 25 Meter über steiles Gelände ab

Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 14.15 Uhr. Der 59-Jährige fuhr mit einem Klein-Lkw im Bereich der Steindeponie in Kappl. Aus noch unbekannter Ursache kam der Lenker von der Forststraße ab. In weiterer Folge stürzte er sich mehrmals überschlagend über das rund 40 Grad steile Gelände ab. Der Absturz wurde schlussendlich von einem Baum gestoppt.