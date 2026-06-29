Klein-Lkw stürzt 25 Meter über steiles Gelände ab

Folgenschwerer Unfall in Kappl im Tiroler Bezirk Landeck am Montag: Ein Einheimischer (59) kam mit dem Klein-Lkw von einer Forststraße ab und stürzte 25 Meter über steiles Gelände in die Tiefe. Der Lenker zog sich schwere Verletzungen zu.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall gegen 14.15 Uhr. Der 59-Jährige fuhr mit einem Klein-Lkw im Bereich der Steindeponie in Kappl. Aus noch unbekannter Ursache kam der Lenker von der Forststraße ab. In weiterer Folge stürzte er sich mehrmals überschlagend über das rund 40 Grad steile Gelände ab. Der Absturz wurde schlussendlich von einem Baum gestoppt.
Mit Notarztheli ins Krankenhaus
Durch die automatische eCall-Auslösung wurden die Einsatzkräfte informiert. „Beamte der Dienststelle in Ischgl fanden das Fahrzeug 25 Meter unterhalb der Forststraße“, heißt es von den Ermittlern. Beim Eintreffen der Blaulichtorganisationen befand sich der Verunfallte noch angegurtet im Fahrzeug. „Er war eingeklemmt und ansprechbar.“
Die Florianijünger und die Bergrettung befreiten den 59-Jährigen aus dem Wrack. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Notarzthubschrauber mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Zams geflogen.
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