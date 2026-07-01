Lösung für Pendler von Graz nach Leoben in Sicht

Züge aus Deutschland erschweren die Lage

Auch auf einer anderen Pendlerstrecke gibt es regelmäßig Probleme: Seit Inbetriebnahme der Koralmbahn berichten Fahrgäste der S1 zwischen Graz und Leibnitz vermehrt von Verspätungen. Das Problem sei unter Beobachtung, sagt Semlitsch, und habe wohl einerseits mit eingleisigen Abschnitten und den vielen aus Deutschland kommenden Zügen zu tun, die nun über die Koralmstrecke fahren, andererseits aber auch mit einer Baustelle in Mixnitz.