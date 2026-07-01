Lösung für Pendler von Graz nach Leoben in Sicht

Nach Gesprächen hoffen betroffene Pendler, die in Graz leben und in Leoben arbeiten, auf Änderungen mit der Fahrplanumstellung im Dezember. Auf der S6-Strecke der Graz-Köflacher Bahn wiederum gingen die Beschwerden zurück.
Wer in Graz lebt, aber in Leoben arbeitet, musste im Dezember eine Verschlechterung der Zuganbindung in Kauf nehmen – allen voran die Streichung des Regio-Express um 07.14 Uhr habe „die Situation für zahlreiche Berufstätige und Studierende verschärft“, so die steirische Pendlerinitiative. Die Verbindung davor sei deswegen regelmäßig überfüllt. Direkte Züge fahren aktuell nur stündlich.
In der Vorwoche fand nun ein Pendlergipfel in der Montanuniversität Leoben statt. Pendlerobmann Walter Semlitsch konnte nach Gesprächen mit dem Land und den ÖBB einen positiven Ausblick geben: „Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 soll es nach aktuellem Stand zu einer Verbesserung und Verstärkung in den Stoßzeiten kommen.“
Diese Zusage ist ein wichtiges Signal für die vielen Pendlerinnen und Pendler. Dennoch gibt es derzeit noch keine endgültige Absicherung.
Walter Semlitsch
Bild: Christian Jauschowetz
Züge aus Deutschland erschweren die Lage
Auch auf einer anderen Pendlerstrecke gibt es regelmäßig Probleme: Seit Inbetriebnahme der Koralmbahn berichten Fahrgäste der S1 zwischen Graz und Leibnitz vermehrt von Verspätungen. Das Problem sei unter Beobachtung, sagt Semlitsch, und habe wohl einerseits mit eingleisigen Abschnitten und den vielen aus Deutschland kommenden Zügen zu tun, die nun über die Koralmstrecke fahren, andererseits aber auch mit einer Baustelle in Mixnitz.
Graz-Köflacher Bahn: „Beeinträchtigungen stark gesunken“
GKB-Pendler beklagten erst im Februar „unerträgliche Zustände“ von Verspätungen bis hin zu Schmutz und Defekten. Die Situation sei nun entschärft, heißt es vom Unternehmen: „Die Beeinträchtigungen auf der S6-Strecke sind stark gesunken.“ Die Pünktlichkeitswerte seien gestiegen, die Beschwerden der Kunden wurden weniger.
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