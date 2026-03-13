Nach langem Dienst ausgezuckt: Polizist verurteilt

Zeuge von Beamtin verscheucht

Dann plötzlich passierte es. Ohne klaren Anlass geriet der Beamte immer mehr in Rage, baute sich vor einem viel kleineren Mann auf. Videos aus den Überwachungskameras in der Wohngegend zeigen genau, was sich abspielt: Der hochgewachsene und bestens ausgebildete Polizist stürzt sich auf sein Opfer, setzt es mit Nahkampfgriffen außer Gefecht, bringt es zu Boden, fixiert es. Die zweite Beamtin steht offenbar ratlos daneben, tut nichts, außer einen Zeugen, der eingreifen will, zu verscheuchen. Auch diese Handlung macht sprachlos.