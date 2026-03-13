Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schockierendes Video

Nach langem Dienst ausgezuckt: Polizist verurteilt

Kärnten
13.03.2026 12:23
Prozess um Polizeigewalt am Landesgericht Klagenfurt
Prozess um Polizeigewalt am Landesgericht Klagenfurt(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Kerstin Wassermann
Von Kerstin Wassermann

Ein erschreckendes Beispiel von Polizeigewalt hat sich in Kärnten ereignet. Ein junger Beamter griff bei einer an sich ruhigen Amtshandlung grundlos einen viel kleineren Mann an, verletzte ihn und fixierte ihn am Boden.  „Es tut mir leid“, gibt der Revierinspektor alles zu. „Ich war nach 90 Stunden Dienst überfordert.“

0 Kommentare

Erst drei Jahre war der 34-Jährige auf einer Kärntner Polizeiinspektion im Einsatz, als der Vorfall vergangenen August passierte. „Wir wurden zur Klärung einer möglichen gefährlichen Drohung gerufen“, schildert der junge Mann beim Prozess am Klagenfurter Landesgericht. Er unterhielt sich ruhig mit den Beteiligten, seine unerfahrene Aspirantin stand daneben.

Zeuge von Beamtin verscheucht
Dann plötzlich passierte es. Ohne klaren Anlass geriet der Beamte immer mehr in Rage, baute sich vor einem viel kleineren Mann auf. Videos aus den Überwachungskameras in der Wohngegend zeigen genau, was sich abspielt: Der hochgewachsene und bestens ausgebildete Polizist stürzt sich auf sein Opfer, setzt es mit Nahkampfgriffen außer Gefecht, bringt es zu Boden, fixiert es. Die zweite Beamtin steht offenbar ratlos daneben, tut nichts, außer einen Zeugen, der eingreifen will, zu verscheuchen. Auch diese Handlung macht sprachlos.

Zitat Icon

Ich hatte in den Tagen zuvor 90 Stunden Dienst, auch dieser Tag war schon sehr lange.

Der Polizist vor Gericht

„Es tut mir so leid“, sagt der Polizist heute, ein knappes halbes Jahr nach dem misslungenen Einsatz, den er in seinem ersten Bericht noch ganz anders und zulasten des Opfers darzustellen versucht hatte, was noch erschwerend dazukommt. „Ich hatte in den Tagen zuvor 90 Stunden Dienst, auch dieser Tag war schon sehr lange.“ Dazu hatte er ein kleines Kind zu Hause, ein Baby war gerade noch unterwegs. „Der Druck war zu groß.“

Und entlud sich explosionsartig gegenüber dem 40-Jährigen, der bei dem unerwarteten Angriff etliche Verletzungen davontrug. Gar so nachtragend wirkt der Mann aber nicht: „Er hat mir 1500 Euro gezahlt und sich entschuldigt. Für mich ist das erledigt.“

Mildes Urteil für Polizeigewalt
Für den Polizisten ist die Sache aber noch lange nicht ausgestanden. Er ist natürlich suspendiert, hofft aber, in seinen Traumberuf zurückkehren zu können. Das hängt vom Urteil ab, das wegen Amtsmissbrauchs, Körperverletzung und Verleumdung recht moderat ausfällt: zehn Monate bedingt plus 300 Tagessätze zu 15 Euro als Geldstrafe. Richter Gernot Kugi: „Damit verbauen wir Ihnen nicht die Zukunft als Polizist.“ Darüber muss nun die Disziplinarkommission der Kärntner Polizei entscheiden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
13.03.2026 12:23
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Kärnten
Polizei
Beamte
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
189.475 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.121 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
148.111 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1468 mal kommentiert
Außenpolitik
Tote bei US-Flugzeugabsturz ++ Explosion bei Demo
1071 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1041 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Kärnten
Schockierendes Video
Nach langem Dienst ausgezuckt: Polizist verurteilt
Krone Plus Logo
ARTgerecht
Solange die Hände arbeiten, bleibt der Geist wach
Ex-Coach vor dem Duell
„Deshalb ist WAC in der Qualigruppe der Favorit!“
Krone Plus Logo
Historiker verraten
Papst bei Barbaren und Erbswurst für Skifahrer
Nach Terror-Anschlag
Videoüberwachung für mehr Sicherheit in Villach
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf