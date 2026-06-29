Pensionist kracht mit Auto in Dessous-Geschäft

„Kein Ort für Sensationsgier“

Deutliche Worte fanden die Florianis für das Verhalten vieler Schaulustiger. Zahlreiche Passanten versammelten sich laut den Einsatzkräften an der Unfallstelle, während vorbeifahrende Autofahrer mit ihren Mobiltelefonen filmten oder fotografierten. Dieses Verhalten sei respektlos gegenüber den Verletzten, behindere die Einsatzkräfte und gefährde durch Ablenkung zusätzlich den Straßenverkehr. „Einsatzorte sind keine Bühne und kein Ort für Sensationsgier – sie sind Arbeitsplätze für Feuerwehr, Rettung und Polizei sowie Orte, an denen Menschen um ihre Gesundheit kämpfen“, appellieren die Florianis.