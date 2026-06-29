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Ehefrau verletzt

Pensionist kracht mit Auto in Dessous-Geschäft

Niederösterreich
29.06.2026 15:30
Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.
Die Einsatzkräfte waren rasch vor Ort.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Klosterneuburg)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Weil er offenbar Gas und Bremse verwechselte, krachte ein 84-Jähriger mit dem Auto in die Auslage eines Dessous-Geschäfts in Klosterneuburg. Seine Ehefrau (86) wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Kritik üben die Einsatzkräfte vor allem an schaulustigen Autofahrern und Passanten.

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Kurz vor 10.45 Uhr verlor der Pensionist am Montag am Stadtplatz die Kontrolle über seinen Pkw und prallte in die Auslage einer Palmers-Filiale. Nach Angaben der Polizei dürfte der 84-Jährige versehentlich das Gaspedal statt der Bremse betätigt haben.

Ehefrau schonend gerettet
Die 86-jährige Beifahrerin konnte das Fahrzeug aufgrund ihrer Verletzungen nicht selbstständig verlassen. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten sie unter Aufsicht eines Notarztes mittels Spineboard schonend aus dem Wagen. Wegen der hohen Temperaturen wurde die Frau während der Rettungsarbeiten mit einem Sonnenschirm vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt. Anschließend barg die Feuerwehr das Unfallfahrzeug und reinigte die Fahrbahn. Der Lenker blieb nach eigener Einschätzung unverletzt, wurde aber zur Kontrolle ebenfalls ins Landesklinikum Korneuburg gebracht.

„Kein Ort für Sensationsgier“
Deutliche Worte fanden die Florianis für das Verhalten vieler Schaulustiger. Zahlreiche Passanten versammelten sich laut den Einsatzkräften an der Unfallstelle, während vorbeifahrende Autofahrer mit ihren Mobiltelefonen filmten oder fotografierten. Dieses Verhalten sei respektlos gegenüber den Verletzten, behindere die Einsatzkräfte und gefährde durch Ablenkung zusätzlich den Straßenverkehr. „Einsatzorte sind keine Bühne und kein Ort für Sensationsgier – sie sind Arbeitsplätze für Feuerwehr, Rettung und Polizei sowie Orte, an denen Menschen um ihre Gesundheit kämpfen“, appellieren die Florianis.

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