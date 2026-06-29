Gab Messi hier sein Megatalent an Yamal weiter?

Ragnick über Messi-Yamal-Vergleich

Zu all diesen Trophäen leistete er mit seiner Offensivpower einen wesentlichen Beitrag. Als Linksfuß über rechts in die Mitte ziehend, ist der 28-fache Internationale (7 Tore) aufgrund seiner Schnelligkeit und Technik von den Verteidigern nur schwer zu stoppen. Allein schon deshalb drängen sich auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick Vergleiche mit Messi auf. „Ich könnte mir vorstellen, wenn er gesund bleibt und mit den Füßen auf dem Boden bleibt, dass er auf einem ähnlichen Niveau landet, auf dem sich Messi befindet“, sagte der Deutsche über jenen Spieler, der dem ÖFB-Team am Donnerstag in Los Angeles wohl am meisten aufzulösen geben wird.