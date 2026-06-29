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Gab Messi hier sein Megatalent an Yamal weiter?

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
29.06.2026 20:13
Das berühmte Foto aus dem Jahr 2007, auf dem ein 20-jähriger Lionel Messi den damals sechs ...
Das berühmte Foto aus dem Jahr 2007, auf dem ein 20-jähriger Lionel Messi den damals sechs Monate alten Lamine Yamal in einer Plastikwanne badet (links oben). Inzwischen gilt Yamal als wertvollster Fußballer der Welt.(Bild: Krone-Collage/AP/Silvia Izquierdo, Krone KREATIV/x (FCBarcelona))
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Von krone.at

Wenn Österreich am Donnerstag auf Spanien trifft, wird der Fokus der ÖFB-Elf ganz besonders auf einem Spieler liegen: Lamine Yamal. Der wertvollste Fußballer der Welt dominiert in seiner Heimat seit einigen Jahren die Schlagzeilen – nicht nur mit seinen sportlichen Ausnahmeleistungen.

 

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Wenn es um Beschreibungen von Lamine Yamal geht, kommen schnell einmal religiös aufgeladene Metaphern oder Bilder zum Einsatz. Spaniens Fußball-Teamchef Luis de la Fuente etwa meinte über den 18-Jährigen, er sei „von Gottes Zauberstab berührt worden“.

Messi badete Yamal als Baby
Mit noch mehr Pathos wird das Foto interpretiert, das den Topstar von Österreichs WM-Sechzehntelfinalgegner als Baby in einer Plastikwanne zeigt – gebadet, also gleichsam gesalbt von „Messias“ Lionel Messi.

Foto: Yamal war zum Zeitpunkt des Schnappschusses gerade einmal 6 Monate alt und wurde vom 20-jährigen Messi in einer kleinen Plastikwanne gebadet.

Yala: Vater aus Marokko, Mutter aus Äquatorialguinea
Der Schnappschuss entstand 2007, als die katalanische Zeitung „Diario Sport“ einen Wohltätigkeitskalender in Auftrag gab. Messi war damals erst auf dem Weg zum Weltstar und Lamine Yamal ein wenige Monate altes Kleinkind, das als Sohn eines marokkanischen Vaters und einer äquatorialguineischen Mutter in einem Vorort von Barcelona geboren wurde.

Bereits mit fünf Jahren wurde Lamine Yamal in die berühmte Kaderschmiede des FC Barcelona, „La Masia“, aufgenommen. Rund zehn Jahre später, am 29. April 2023, debütierte er beim 4:0 über Betis Sevilla im Alter von 15 Jahren, 9 Monaten und 16 Tagen bei den Profis und ist damit bis heute der jüngste Kicker der Barca-Kampfmannschaft.

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Schon in jungen Jahren große Titelsammlung
Es ging weiter schnell und steil bergauf: Der Flügelspieler wurde im September 2023 beim 7:1 gegen Gibraltar erstmals in Spaniens A-Nationalmannschaft eingesetzt, erzielte dabei im Alter von 16 Jahren und 57 Tagen einen Treffer und wird seither als jüngster Spieler und Torschütze in der Geschichte von „La Roja“ geführt. Bereits vor seinem 19. Geburtstag am 13. Juli ist Lamine Yamal dreifacher spanischer Meister (2023, 2025, 2026) und Europameister (2024).

Ragnick über Messi-Yamal-Vergleich
Zu all diesen Trophäen leistete er mit seiner Offensivpower einen wesentlichen Beitrag. Als Linksfuß über rechts in die Mitte ziehend, ist der 28-fache Internationale (7 Tore) aufgrund seiner Schnelligkeit und Technik von den Verteidigern nur schwer zu stoppen. Allein schon deshalb drängen sich auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick Vergleiche mit Messi auf. „Ich könnte mir vorstellen, wenn er gesund bleibt und mit den Füßen auf dem Boden bleibt, dass er auf einem ähnlichen Niveau landet, auf dem sich Messi befindet“, sagte der Deutsche über jenen Spieler, der dem ÖFB-Team am Donnerstag in Los Angeles wohl am meisten aufzulösen geben wird.

Zitat Icon

Ich könnte mir vorstellen, wenn er gesund bleibt und mit den Füßen auf dem Boden bleibt, dass er auf einem ähnlichen Niveau landet, auf dem sich Messi befindet.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick über Lamine Yamal

Bis zum Messi-Level ist es allerdings noch ein weiter Weg, der für den Teenager und praktizierenden Muslim mit Versuchungen und Fallstricken gespickt ist. Mit schöner Regelmäßigkeit taucht Lamine Yamal aufgrund seiner Frauen-Bekanntschaften in den Klatschspalten der Zeitungen auf.

Kleinwüchsige für Party gebucht 
Für die Party anlässlich seines 18. Geburtstags buchte er kleinwüchsige Menschen zu Unterhaltungszwecken, was wiederum die spanische Staatsanwaltschaft auf den Plan rief. Im vergangenen Februar wurden Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen sexuellen Übergriffs im Haus von Lamine Yamal eingeleitet.

Rechtzeitig zur WM fit
Unabhängig von derartigen Ereignissen liefert Spaniens herausragender Spieler regelmäßig Topleistungen ab – sofern er auf dem Platz steht. Im Herbst verpasste er einige Partien wegen Problemen im Adduktorenbereich, zuletzt plagte ihn im April eine Muskelverletzung, die erst kurz vor der WM auskuriert wurde. Beim 0:0 zum Turnierauftakt gegen Kap Verde kam Lamine Yamal nur zu einem Kurzeinsatz, beim 4:0 gegen Saudi-Arabien zeigte er bereits wieder seine Klasse und erzielte das Führungstor.

Lamine Yamal
Lamine Yamal(Bild: AFP/MIGUEL MEDINA)

Jahresgehalt von 26 Millionen Euro 
Sein Marktwert wird auf 200 Millionen Euro geschätzt, damit ist Lamine Yamal gemeinsam mit Erling Haaland der wertvollste Fußballer der Welt. Sollte tatsächlich ein Verein auf die Idee kommen, den Teenager vom FC Barcelona abzuwerben, müsste er deutlich tiefer in die Tasche greifen. Der bis 2031 laufende Vertrag ist mit einer Ausstiegsklausel von einer Milliarde Euro versehen und soll ihm jährlich 26 Millionen Euro bescheren.

Barca-Profi wuchs in Armut auf
Daran war noch nicht zu denken, als das Badefoto mit Messi geschossen wurde. Lamine Yamals Eltern lebten damals aufgrund finanzieller Engpässe in einem Haus, in das sie von zwei Männern aufgenommen worden waren, die Lamine und Yamal gerufen wurden. Als Dank für die Hilfsbereitschaft erhielt Lamine Yamal Nasraoui Ebana, so der vollständige Name, seine beiden Vornamen, die er auf der Dress trägt.

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