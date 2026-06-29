So ein Spiel gab‘s für Deutschland zuletzt 2014

Unglaublich, aber wahr: Das WM-Sechzehntelfinale Deutschland gegen Paraguay ist für die Auswahl unseres Nachbarlandes eines, das es in dieser Form seit dem WM-Finale 2014 nicht mehr gab.
Ja, für den Fußball-Riesen ist eines kaum greifbare Faktenlage. Aber tatsächlich wird heute um 22.30 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) das erste K.-o.-Spiel Deutschlands bei einer WM seit dem erfolgreich bestrittenen Finale 2014 angepfiffen. Dazwischen gab‘s – sowohl 2018 wie auch 2022 – jeweils das Aus in der Vorrunde. Blamabel. Heißt aber mit speziellen – und zugegeben, sehr konstruierten – Maßstäben vermessen: Deutschland muss dem Gesetz der seit 2014 bestehenden Serie zufolge Weltmeister werden. Denn wenn Deutschland seit 2014 die Gruppenphase überstand, wurde die Nation immer Weltmeister (also in dieser Rechnung genau einmal, eben 2014).
Ausnahme Spanien
Auch wenn die letzte einschlägige Partie lange zurück liegt, an sich sind K.-o.-Partie ein durchaus fruchtbares Territorium: Deutschland hat acht der letzten neun K.-o.-Spiele gewonnen. Einzige Ausnahme: die 0:1-Niederlage im Halbfinale 2010 gegen Spanien.
Zuletzt gegen Brasilien
Auch spannend: Deutschland hat seit der 0:2-Niederlage gegen Brasilien im Finale 2002 jedes der letzten fünf WM-K.-o.-Spiele gegen südamerikanische Nationen gewonnen. Paraguay hingegegn hat alle vier bisherigen WM-K.-o.-Duelle gegen europätische Mannschaften verloren und dabei in jedem dieser Spiele kein Tor erzielt. Keine guten Aussichten. Zumindest gemessen an dieser Serie.
Überhaupt hat Paraguay von seinen fünf bisherien K.-o.-Duellen bei Weltmeisterschaften nur eines gewinnen können. Das war zugleich das einzige Spiel gegen eine nicht-europäische Nation, als das deutsche Team 2010 im Achtelfinale Japan im Elfmeterschießen besiegte.
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