So ein Spiel gab‘s für Deutschland zuletzt 2014

Ja, für den Fußball-Riesen ist eines kaum greifbare Faktenlage. Aber tatsächlich wird heute um 22.30 Uhr (live im sportkrone.at-Ticker) das erste K.-o.-Spiel Deutschlands bei einer WM seit dem erfolgreich bestrittenen Finale 2014 angepfiffen. Dazwischen gab‘s – sowohl 2018 wie auch 2022 – jeweils das Aus in der Vorrunde. Blamabel. Heißt aber mit speziellen – und zugegeben, sehr konstruierten – Maßstäben vermessen: Deutschland muss dem Gesetz der seit 2014 bestehenden Serie zufolge Weltmeister werden. Denn wenn Deutschland seit 2014 die Gruppenphase überstand, wurde die Nation immer Weltmeister (also in dieser Rechnung genau einmal, eben 2014).