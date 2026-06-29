Schladming: 30 Personen nach Murenabgang evakuiert

Nach starken Unwettern im Untertal (Gemeinde Schladming) kam es am Sonntagabend zu einem massiven Murenabgang. 30 Personen steckten hinter der Mure fest und mussten von den Einsatzkräften evakuiert werden.
Am Sonntag gegen 20.45 Uhr wurde die Feuerwehr Untertal-Rohrmoos zum Einsatz gerufen. Grund waren massive Murenabgänge nach einem starken Unwetter: „Der Regen war angesagt, aber dass die Zelle hängen bleibt und sich so massiv an einer Stelle entlädt, damit war nicht zu rechnen“, sagt Hermann Zechmann, Kommandant der Feuerwehr Untertal-Rohrmoos.
Die Auswirkungen waren fatal: Die Untertalstraße wurde im Bereich der „Wilde Wasser“-Mautstation auf über 600 Metern vermurt. „Schon bei der Erstmeldung hatten wir erfahren, dass dadurch 30 Personen in den Hütten hinter der Mure festsitzen – vor allem Touristen und Wirtsleute“, berichtet Zechmann. Über einen Forstweg, der nur mit geländegängigen Fahrzeugen passierbar ist, konnte man die Personen evakuieren. „Zum Glück waren alle unverletzt.“
Aktuell laufen nun Erkundungsflüge mit Drohnen: „Wir müssen uns einmal ein Bild machen, welche Schäden genau es gibt.“ Die Untertalstraße sowie der Wanderweg sind bis auf Weiteres ab dem Gasthof Tetter gesperrt. Während die drei Hütten im Talboden gestern evakuiert werden konnten, gibt es auf einer Schutzhütte am Berg noch Menschen, die festhängen. „Es geht ihnen gut, wir müssen schauen, wie wir sie herausbekommen.“ Auch zahlreiche Fahrzeuge der gestern evakuierten Touristen stecken noch hinter der Mure fest.
Am Montagnachmittag soll es nun eine Krisensitzung mit den Behörden geben, wie die weiteren Schritte sind. „Sobal wieder Regen kommt, ist es nämlich zu gefährlich für Räumungsarbeiten“, erklärt Zechmann.
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