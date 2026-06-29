Schladming: 30 Personen nach Murenabgang evakuiert

Aktuell laufen nun Erkundungsflüge mit Drohnen: „Wir müssen uns einmal ein Bild machen, welche Schäden genau es gibt.“ Die Untertalstraße sowie der Wanderweg sind bis auf Weiteres ab dem Gasthof Tetter gesperrt. Während die drei Hütten im Talboden gestern evakuiert werden konnten, gibt es auf einer Schutzhütte am Berg noch Menschen, die festhängen. „Es geht ihnen gut, wir müssen schauen, wie wir sie herausbekommen.“ Auch zahlreiche Fahrzeuge der gestern evakuierten Touristen stecken noch hinter der Mure fest.