Fahrverbot für Radler auf B 311 ab sofort in Kraft

Mit der Sperre des Tauernradwegs bei Weißbach bei Lofer auf einer Strecke von vier Kilometern mussten Radfahrer seit Mai auf die Bundesstraße ausweichen. In den Wochen danach wurde der Radverkehr auf die viel befahrene B 311 verbannt. Tempo 100 und zahlreicher Schwerverkehr, der nur wenige Zentimeter an den Radlern vorbei brauste, ließ sogar Verkehrsexperten aufschreien.