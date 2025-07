Darum werden Radler hier auf Raserstrecke verbannt

„Werde weiterhin den gesperrten Weg benutzen“

In einer Bürgerversammlung teilte Hohenwarter die Sperre und die Ausweichroute auf der Raserstrecke den Gemeindebürgern mit. „Glücklich war an dem Abend keiner. Das ist und bleibt keine Ideallösung“, bedauert der Ortschef. Beim Land glaubt man wohl an die Umleitung. Radgruppen und Familien empfiehlt man dennoch, eine andere Route nach Saalfelden zu radeln. Die würde aber von Weißbach aus retour nach Lofer, über Waidring, Hochfilzen und Leogang führen. Ein Umweg von knapp 40 Kilometern mit dem Rad!