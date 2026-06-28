Unfall mit zwei Autos: Lenker hatte 2,3 Promille

In der Nacht auf Sonntag krachte es auf der Köstendorfer Landesstraße (Salzburg): Laut Polizei geriet ein betrunkener Autofahrer mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte gleich mit zwei entgegenkommenden Autos. Zwei Personen wurden verletzt, alle drei Autos wurden stark beschädigt.
Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich gegen 1 Uhr nachts. Laut Polizei war ein stark alkoholisierter Lenker (43) mit seinem Auto auf der L206 in Köstendorf auf die falsche Fahrbahn geraten. Der Wagen kollidierte mit zwei entgegenkommenden Pkw. Laut Polizei wurden durch den Zusammenprall eine 45-jährige Lenkerin sowie der Alkolenker, der laut Alkohol-Tester 2,3 Promille im Blut hatte, verletzt. Die Rettung brachte beide nach der Erstversorgung ins Spital. Eine 23-jährige Lenkerin blieb unverletzt.
Die Freiwillige Feuerwehr stand für Aufräumarbeiten im Einsatz. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für etwa zwei Stunden war die Unfallstelle gesperrt. Gegen 3.45 Uhr war der Einsatz für die Floriani beendet – alle drei Wracks wurden abgeschleppt.
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