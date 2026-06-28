Unfall mit zwei Autos: Lenker hatte 2,3 Promille

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich gegen 1 Uhr nachts. Laut Polizei war ein stark alkoholisierter Lenker (43) mit seinem Auto auf der L206 in Köstendorf auf die falsche Fahrbahn geraten. Der Wagen kollidierte mit zwei entgegenkommenden Pkw. Laut Polizei wurden durch den Zusammenprall eine 45-jährige Lenkerin sowie der Alkolenker, der laut Alkohol-Tester 2,3 Promille im Blut hatte, verletzt. Die Rettung brachte beide nach der Erstversorgung ins Spital. Eine 23-jährige Lenkerin blieb unverletzt.