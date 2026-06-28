Biker fuhr 50 Meter weit auf dem Hinterrad: Strafe

Das heiße Wochenende nahm die Polizei für Schwerpunktkontrollen zum Anlass: Dabei fielen zwei Motorradfahrer besonders auf. Ein Biker wird angezeigt, weil er einen 50 Meter langen „Wheelie“ durchführt – also nur auf dem Hinterrad fuhr. Und ein anderer Lenker raste auf seinem Zweirad mit 180 km/h durch den Lieferinger Tunnel.
Mehr als doppelt so schnell als erlaubt war der Motorradfahrer, ein Salzburger (21), im Lieferinger Tunnel unterwegs: Dort gilt Tempo 80. Der Biker wurde aber mit 180 km/h von der Polizei erwischt. Ihm wurde nicht nur der Führerschein abgenommen, auch sein Motorrad wurde vorläufig beschlagnahmt.
Überhaupt wurden zumindest zehn Lenker wegen diverser Übertretungen der Straßenverkehrsordnung bestraft: Ein Biker fuhr 50 Meter weit auf seinem Hinterrad – der sogenannte „Wheelie“ brachte dem betroffenen Lenker eine Anzeige ein. Ein Pkw-Lenker hatte keinen entsprechenden Kindersitz für sein fünf Jahre altes Kind – ebenfalls Anzeige. Ein weiterer Motorradfahrer war ohne Helm unterwegs. Organmandate gab es auch für Lenker, die ohne Freisprecheinrichtung mit dem Handy telefonierten oder die Gurtpflicht missachteten.
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