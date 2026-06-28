Biker fuhr 50 Meter weit auf dem Hinterrad: Strafe

Überhaupt wurden zumindest zehn Lenker wegen diverser Übertretungen der Straßenverkehrsordnung bestraft: Ein Biker fuhr 50 Meter weit auf seinem Hinterrad – der sogenannte „Wheelie“ brachte dem betroffenen Lenker eine Anzeige ein. Ein Pkw-Lenker hatte keinen entsprechenden Kindersitz für sein fünf Jahre altes Kind – ebenfalls Anzeige. Ein weiterer Motorradfahrer war ohne Helm unterwegs. Organmandate gab es auch für Lenker, die ohne Freisprecheinrichtung mit dem Handy telefonierten oder die Gurtpflicht missachteten.