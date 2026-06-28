Paragleit-Pilot prallte gegen Sportzentrum Nonntal

Beim traditionellen Sonnwendflug fliegen Sportler mit ihrem Gleitschirm vom Gaisberg zum Krauthügel in der Stadt. Diesmal passierte aber ein schwerer Unfall: Ein Pilot verlor die Kontrolle über seinen Paragleiter und prallte gegen die Fassade des Sportzentrums Mitte im Stadtteil Nonntal.
Gegen 5 Uhr früh flogen die Gleitschirmpiloten vom Gaisberg aus los. Einer der Sportler verlor beim Flug über die Stadt jedoch schnell an Höhe und prallte in weiterer Folge gegen das Gebäude des Sportzentrums Mitte mitten im Salzburger Stadtzentrum.
Ersten Informationen zufolge wurde der Mann bei dem Unfall schwer verletzt. Das Rote Kreuz brachte ihn in das Unfallkrankenhaus.
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