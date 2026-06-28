68-Jähriger stürzte mit Mountainbike 150 Meter ab

Der 68-jährige Deutsche war mit einer siebenköpfigen Gruppe von Weerberg in Richtung Geiseljoch unterwegs. Kurz vor Mittag passierte auf einer Seehöhe von etwas mehr als 2200 Metern der Unfall. „Im Bereich einer Schiebestrecke verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein E-Bike“, schildert die Polizei den Unfallhergang.