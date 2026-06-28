68-Jähriger stürzte mit Mountainbike 150 Meter ab

Ein Radausflug mit Freunden endete am Sonntag für einen 68-Jährigen schwer verletzt in der Klinik Innsbruck. Der Mountainbiker war bei Weerberg bergwärts unterwegs, als er plötzlich vom Weg abkam und über felsiges Gelände abstürzte.
Der 68-jährige Deutsche war mit einer siebenköpfigen Gruppe von Weerberg in Richtung Geiseljoch unterwegs. Kurz vor Mittag passierte auf einer Seehöhe von etwas mehr als 2200 Metern der Unfall. „Im Bereich einer Schiebestrecke verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein E-Bike“, schildert die Polizei den Unfallhergang.
Begleiter stiegen zu Verunglücktem ab
Der Mountainbiker kam vom Weg ab und stürzte rund 150 über sehr steiles und felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Seine Begleiter setzten sofort einen Notruf ab und stiegen zu ihrem Kollegen ab. Dieser hatte bei dem Absturz schwere Verletzungen erlitten.
Das Rettungsteam des Notarzthubschraubers barg den Schwerverletzten und flog ihn in die Klinik Innsbruck.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.