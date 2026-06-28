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Legendär: Route 66 versprüht nun Österreich-Flair!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 17:23
Die WM-Camper brachten (noch mehr) Farbe ins Spiel.
Die WM-Camper brachten (noch mehr) Farbe ins Spiel.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch)
Porträt von Alexander Hofstetter
Porträt von Sophie Hartl
Von Alexander Hofstetter und Sophie Hartl

Heuer feiern nicht nur die USA ihren 250. Geburtstag, sondern wird auch die Route 66 stolze 100 Jahre alt. Klar, dass unsere WM-Camper auch die berühmteste Fernstraße der Welt befuhren – und ihr „Zeichen“ hinterließen.

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Die USA feiern am 4. Juli 250. Geburtstag, das ist während der WM quer durchs Land zu sehen, zu spüren. Aber auch die berühmteste Fernstraße der Welt, die Route 66, begeht im Jahr 2026 ein Jubiläum, wird am 11. November 100 Jahre. Ihren eigentlichen Sinn als „Mutterstraße“, die auf 2448 Meilen (3940 Kilometern) durch acht Bundesstaaten den industriellen Mittelwesten in Chicago mit den Stränden Kaliforniens verband, hat sie längst nicht mehr.

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