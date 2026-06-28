Legendär: Route 66 versprüht nun Österreich-Flair!

Die USA feiern am 4. Juli 250. Geburtstag, das ist während der WM quer durchs Land zu sehen, zu spüren. Aber auch die berühmteste Fernstraße der Welt, die Route 66, begeht im Jahr 2026 ein Jubiläum, wird am 11. November 100 Jahre. Ihren eigentlichen Sinn als „Mutterstraße“, die auf 2448 Meilen (3940 Kilometern) durch acht Bundesstaaten den industriellen Mittelwesten in Chicago mit den Stränden Kaliforniens verband, hat sie längst nicht mehr.