Zwei Motorradunfälle mit zwei Schwerverletzten

Zwei Motorradunfälle forderten die Einsatzkräfte in der Steiermark. Bei einem Unfall in Hartberg wurde ein 71-jähriger Biker lebensgefährlich verletzt. In Kobenz stürzte ein Fahrer und zog sich schwere Verletzungen zu.
Mit lebensgefährlichen Verletzungen endete ein Unfall am Sonntagvormittag in Hartberg. Gegen 10 Uhr näherte sich eine 66-Jährige aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit ihrem Pkw vom Parkplatz des Ökoparks (Ortsteil Safenau) kommend der Kreuzung mit der Hartbergerstraße L401 und wollte nach links in Richtung Hartberg einbiegen.
Dort kam es zu einer Kollision mit einem Motorrad, gelenkt von einem 71-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, der in Richtung Bad Waltersdorf unterwegs war. Der 71-Jährige kam zu Sturz und wurde nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte vom Rettungshubschrauber Christophorus 12 in das LKH Graz eingeliefert. Laut Auskunft des Notarztes besteht Lebensgefahr. Die 66-Jährige blieb unverletzt.
Unfall schon in der Nacht davor
In der Nacht zuvor war es auf der S36 in Fahrtrichtung Wien bei Kobenz im Bezirk Murtal auch zu einem Motorradunfall gekommen: Zwischen den Ausfahreten Knittelfeld West und Knittelfeld Ost hatte ein Biker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kollidierte mit einer Leitschiene und kam schließlich am Grünstreifen zum Stillstand. Nach der Erstversorgung vor Ort landete wenige Minuten später der Rettungshubschrauber Christophorus 17.
Während der Rettungsarbeiten musste die S36 in Fahrtrichtung Wien für den gesamten Verkehr gesperrt werden, schildert Einsatzleiter Brandmeister Daniel Schmied von der Feuerwehr Knittelfeld. Nach der Erstversorgung wurde der Lenker mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
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