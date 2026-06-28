Zwei Motorradunfälle mit zwei Schwerverletzten

Unfall schon in der Nacht davor

In der Nacht zuvor war es auf der S36 in Fahrtrichtung Wien bei Kobenz im Bezirk Murtal auch zu einem Motorradunfall gekommen: Zwischen den Ausfahreten Knittelfeld West und Knittelfeld Ost hatte ein Biker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er kollidierte mit einer Leitschiene und kam schließlich am Grünstreifen zum Stillstand. Nach der Erstversorgung vor Ort landete wenige Minuten später der Rettungshubschrauber Christophorus 17.