Hitze am Berg: Viele Einsätze wegen Erschöpfung

Fünfter Schwierigkeitsgrad

Da eine direkte Bergung mittels Tau und Hubschrauber nicht möglich war, wurden fünf Bergretter und ein Alpinpolizist samt Seil- und Rettungstechnik in die Nähe des Einsatzortes geflogen. Zwei Bergretter stiegen in die Kletterroute – immerhin im fünften Schwierigkeitsgrad – ein, seilten die Alpinisten rund 100 Meter ab und versorgten sie notfallmedizinisch. Anschließend wurden sie weitere 150 Meter seilgesichert zu einem guten Standplatz gebracht, von wo aus sie schließlich mit dem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen werden konnten.