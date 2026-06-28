„Pure Ekstase in Rot-Weiß“ dank „Geistesblitz“

„As“: „Wie vorhersehbar war, haben Österreich und Algerien das Unentschieden erzielt, das beide Mannschaften in die nächste Runde brachte, obwohl es auf völlig unerwartete Weise geschah. Ein Wahnsinn, der mit einer Nachspielzeit endete, in der beide treffen konnten. Das mitteleuropäische Team trifft auf Spanien, obwohl es in der 95. Minute noch ausgeschieden war, die Afrikaner treffen auf die Schweiz und der große Verlierer des Ergebnisses war Iran, das ausgeschieden ist.“