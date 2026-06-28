Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Pressestimmen

„Pure Ekstase in Rot-Weiß“ dank „Geistesblitz“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 17:20
Das Herzschlagfinale beim Österreich-Match begeisterte auch die internationale Presse.
Das Herzschlagfinale beim Österreich-Match begeisterte auch die internationale Presse.(Bild: EPA/AMY KONTRAS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein Drama bei Österreichs WM-Match gegen Algerien (3:3)! Hier lesen Sie die internationalen Pressestimmen zum Thriller.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

SPANIEN

„Marca“: „Kalajdzic taucht in der letzten Sekunde auf, um Österreich am Leben zu halten! Der Stürmer vollendet eine großartige Offensivaktion, nachdem Michael Gregoritsch eine Flanke zum zweiten Pfosten kontrolliert und ihm den Ball serviert hat, um den Ausgleich einzuschieben. Er gleicht in der letzten Spielminute aus!“

Lesen Sie auch:
Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Christian Reichel
Drei Starke
Nach WM-Drama: Die Noten für die Teamkicker
28.06.2026
Alle Tore
3:3-Drama! Österreichs WM-Wahnsinn hier im Video
28.06.2026
3:3 gegen Algerien
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
28.06.2026

„As“: „Wie vorhersehbar war, haben Österreich und Algerien das Unentschieden erzielt, das beide Mannschaften in die nächste Runde brachte, obwohl es auf völlig unerwartete Weise geschah. Ein Wahnsinn, der mit einer Nachspielzeit endete, in der beide treffen konnten. Das mitteleuropäische Team trifft auf Spanien, obwohl es in der 95. Minute noch ausgeschieden war, die Afrikaner treffen auf die Schweiz und der große Verlierer des Ergebnisses war Iran, das ausgeschieden ist.“

DEUTSCHLAND

„Bild“: „Pure Ekstase in Rot-Weiß! Der Ex-Stuttgarter Sasa Kalajdzic rettet der Elf von Nationaltrainer Ralf Rangnick den Einzug in die K.o.-Runde.“

(Bild: Sepp Pail)

„Süddeutsche Zeitung“: „Ballgeschiebe, Buhrufe und dann doch noch wilde Wendungen: Beim 3:3 zwischen Algerien und Österreich sieht es nach einem Nichtangriffspakt aus – bis ein Tor die Österreicher in Panik versetzt und alles ganz anders kommt.“

ITALIEN

„Gazzetta dello Sport“: „Die Tränen des Iran, das Fest Österreichs.“

(Bild: Sepp Pail)

ENGLAND

„Guardian“: „Das quälende Ausscheiden von Team Melli (Iran, Anm.), nachdem andere Ergebnisse nicht zu ihren Gunsten ausgefallen sind, ist ein Moment des Schmerzes, der an die Spitze einer Fußballgeschichte voller solcher Momente rückt.“

FRANKREICH

„Le Parisien“: „Die Österreicher haben sich selbst Angst gemacht, bevor sie in den letzten Sekunden mit einem rettenden Geistesblitz ihr Ticket geholt haben. Eines der besten Spiele dieser Gruppenphase.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
28.06.2026 17:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
Einmal Hölle und zurück – Österreich ist weiter!
WM-Highlights
Nur 0:0 – Portugal verpasst Erfolg und Gruppensieg
WM-Highlights
Kroatien zittert sich gegen Ghana in K.o.-Phase!
WM-Highlights
Pflichtaufgabe erfüllt – England besiegt Panama
Alle Tore
Türkei – USA 3:2 – die Highlights im Video
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
255.750 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
178.982 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
136.480 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3615 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1137 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Österreich
Heißester Tag in Wien seit Beginn der Messungen
911 mal kommentiert
Im Wiener Prater ist es höllisch heiß.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Ab 4 Uhr bei 3:3 dabei
Unvergessliche Nachtschicht für Österreichs Fans
Kritik im TV
„Wie ein bockiges Kind!“ Nagelsmann wird zerlegt
Sport Tv Logo
Symbol der Freiheit
Legendär: Route 66 versprüht nun Österreich-Flair!
Pressestimmen
„Pure Ekstase in Rot-Weiß“ dank „Geistesblitz“
Sport Tv Logo
„Kaum Zwischenfälle“
FBI, Bombenteams und Co.: So sicher ist die WM!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf