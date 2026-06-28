Titelverteidiger Ogier gewinnt Akropolis-Rallye

Sebastien Ogier hat die Akropolis-Rallye vor seinem belgischen Dauerrivalen Thierry Neuville gewonnen. „Die griechischen Götter waren mir wohlgesonnen“, sagte der französische Titelverteidiger nach seinem zweiten Sieg bei der Griechenland-Rallye, dem ersten seit 2011.
„Ich bin so vorsichtig wie möglich gefahren und habe versucht, jedem Stein auszuweichen“, sagte Toyota-Pilot Ogier. Thierry Neuville (Hyundai) verzeichnete auf der vorletzten Etappe nämlich einen Reifenschaden.
WM-Leader Elfyn Evans (Toyota) belegte Platz sieben, womit sich sein Vorsprung auf den in Griechenland drittplatzierten Japaner Takamoto Katsuta (Toyota) auf sieben Punkte verringerte. Der neunte von 14 WM-Läufen steigt vom 17. bis 19. Juli in Estland.
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