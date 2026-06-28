Vor Wimbledon: Potapova trennt sich von Trainer

„Die ersten Wochen auf Gras waren nicht ideal, auch nicht vom Gefühl her. Ich hatte so viele Matches auf Sand. Es war wirklich schwer, mich an die Bedingungen zu gewöhnen“, erklärte Potapova am Sonntag in Wimbledon. Der weit tiefere Absprung, womit man natürlich auch die Bälle in gebeugterer Haltung spielen muss, machte ihr zu schaffen. Außerdem verglich sie die verschiedenen Rasenlängen in den Niederlanden, in Deutschland und selbst in Wimbledon. „Darum hab ich auch beschlossen, eine Woche früher herzukommen. Hier ist jeder Trainingscourt auch anders und wir können in einer Woche nur zwei Stunden auf den Matchcourts kriegen.“