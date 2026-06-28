NEOS fordern Halbierung der Parteienförderung

Alle Fraktionen befürworten Einfrieren

Am Freitag hat der Budgetausschuss Novellen zum Klubfinanzierungsgesetz und zum Bundesbezügegesetz auf den Weg gebracht. Alle Fraktionen stimmten für das Einfrieren der Klubfinanzierung. Die Freiheitlichen sprachen sich aber gegen die Novelle zum Bundesbezügegesetz aus. Diese sieht vor, dass die Bezüge der Politikerinnen und Politiker auf Bundesebene im kommenden Jahr auf ein Prozent begrenzt werden. Vor dem aktuellen Budgethintergrund sei das nicht gerechtfertigt, sagte der Abgeordnete Norbert Nemeth (FPÖ). Die Gehälter der Politikerinnen und Politiker würden außerdem auseinanderdriften. Er schlage stattdessen vor, die Spitzengehälter im Management von staatsnahen Betrieben zu begrenzen.