Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einfrieren schon fix

NEOS fordern Halbierung der Parteienförderung

Innenpolitik
28.06.2026 15:46
Wahlplakate zur Nationalratswahl 2019 (Archivbild)
Wahlplakate zur Nationalratswahl 2019 (Archivbild)(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Die NEOS wollen die derzeitige Parteienfinanzierung reformieren und halbieren. Das hat jetzt der Abgeordnete Veit Dengler gesagt. Oppositionsparteien sollen demnach anteilig mehr bekommen als Regierungsparteien.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Parteienförderung solle bei 100 Millionen jährlich begrenzt werden, sagte Veit. Das würde alle Ebenen von Bund, Land, Gemeinden über Parteiakademien umfassen. Zusammen mit den Förderungen für die Fraktionen in der Wirtschafts- und Arbeiterkammer würden den Parteien dann noch ungefähr 130 Millionen Euro bleiben, rechnete der Nationalratsabgeordnete vor. Das entspreche der Hälfte „der heute offiziell ausgewiesenen Parteienförderung“.

Zudem wollen die NEOS die Förderungen an das Lukrieren eigener Einnahmen binden.  Erhält eine Partei mehr Spenden oder Mitgliedsbeiträge, soll sie auch stärker gefördert werden. Damit solle die „gesellschaftliche Verankerung der Parteien“ gesichert werden, sagte Dengler. Auch die Summe, die pro Kopf gespendet werden kann, soll begrenzt bleiben. Für die Partei als Ganzes soll es keinen Deckel geben. Es brauche „ein einheitliches Meldewesen per Gesetz, Offenlegungspflichten auch für Vorfeldorganisationen und Kammern.“

Der Abgeordnete Veit Dengler will mehr Transparenz bei der Förderung von Parteien.
Der Abgeordnete Veit Dengler will mehr Transparenz bei der Förderung von Parteien.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Auf Bundesebene gibt es in Österreich drei Fördermöglichkeiten für Parteien: eine jährliche für jene, die im Nationalrat vertreten sind, eine einmalige für jene, die bei einer Wahl zum Nationalrat mehr als ein Prozent der Stimmen erreicht haben, und eine weitere für Parteien, die nach der Wahl zum Europäischen Parlament mit Abgeordneten ebendort vertreten sind (ebenfalls einmalig). Die genaue Höhe hängt vom Ergebnis der vergangenen Nationalratswahl ab.

Lesen Sie auch:
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Trotz des Spar-Budgets
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
07.06.2026
Leichter Rückgang
Parteienförderung 2025: FPÖ gewinnt, ÖVP verliert
25.12.2025

Alle Fraktionen befürworten Einfrieren
Am Freitag hat der Budgetausschuss Novellen zum Klubfinanzierungsgesetz und zum Bundesbezügegesetz auf den Weg gebracht. Alle Fraktionen stimmten für das Einfrieren der Klubfinanzierung. Die Freiheitlichen sprachen sich aber gegen die Novelle zum Bundesbezügegesetz aus. Diese sieht vor, dass die Bezüge der Politikerinnen und Politiker auf Bundesebene im kommenden Jahr auf ein Prozent begrenzt werden. Vor dem aktuellen Budgethintergrund sei das nicht gerechtfertigt, sagte der Abgeordnete Norbert Nemeth (FPÖ). Die Gehälter der Politikerinnen und Politiker würden außerdem auseinanderdriften. Er schlage stattdessen vor, die Spitzengehälter im Management von staatsnahen Betrieben zu begrenzen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
28.06.2026 15:46
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Deutschland wurde ein neuer Hitzenachtrekord aufgestellt und brachte Menschen in Ostsachsen ...
Europa schwitzt
41,7 Grad: In Deutschland purzeln die Hitzerekorde
Nach dem Fund einer Babyleiche im deutschen Renningen steht die Mutter unter Verdacht, den ...
„Verdacht bekräftigt“
Fund von Babyleiche: Mutter (32) verhaftet
Paris glüht
45 Grad in Mini-Wohnung: „Versuche zu überleben“
Unter den meterhohen Trümmerhaufen vernimmt man immer wieder Wimmern und Hilfeschreie.
Große Verzweiflung
Venezolaner graben mit bloßen Händen nach Opfern
Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
253.589 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
177.024 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Transgender-Star in Wiener Wohnung erstochen
134.934 mal gelesen
Etchika Pollex wurde in ihrer Wohnung in Wien ermordet.
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3591 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1132 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Wien
Wohnungen werden zu Backöfen – Mieter oft machtlos
722 mal kommentiert
Gluthitze in der Wohnung: Selbst nachts sinken die Temperaturen in manchen Wohnungen kaum unter ...
Mehr Innenpolitik
Live im „Krone“-Ticker
Wahlschluss im heißen Graz: Jetzt wird ausgezählt!
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Stocker & Babler: Eigentor von galaktischem Ausmaß
Einfrieren schon fix
NEOS fordern Halbierung der Parteienförderung
„Verantwortungslos“
SPÖ fordert den Rücktritt Hofers nach Alkofahrt
Binnen 30 Tagen
Straße von Hormuz: Iran will alleinige Kontrolle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf